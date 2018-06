Em época de festivais de verão, saiba como salvar o seu cabelo depois dos concertos

É altura dos festivais de verão e, com eles, chegam também as roupas mais descontraídas e frescas, calçado confortável e cabelos ao vento. Mas a verdade é que o seu cabelo fica muito mais exposto a condições que o tornam menos saudável.

Para quem costuma acampar nos festivais, o cenário fica ainda pior porque lavar e hidratar o cabelo da forma mais correta torna-se muito pouco prático. Neste caso, tem mesmo de se remediar o que não foi prevenido, por isso, aqui ficam algumas dicas que pode seguir, logo a seguir às festas e festivais de verão.

Cabelo seco, o maior inimigo

Um dos grandes problemas que dos cabelos, que se intensifica nos festivais (e no verão, no geral), é o cabelo seco. Sem oportunidade de se usar um condicionador e uma máscara apropriada, é fácil descuidar a parte da hidratação.

O importante é, na primeira lavagem depois do festival, utilizar um champô muito hidratante, rico em manteiga de cacau, por exemplo, que vai fazer com que ele fique menos seco. Aconselha-se, também, a passagem do champô duas vezes, antes de se colocar o condicionador.

Embaraçado, desembaraçado

Os nós nos cabelos são a dor de cabeça de muitas mulheres e, nos festivais, é quase certo que eles se formem, principalmente se acampar: o vento, a agitação enquanto dança e mesmo o facto de não ser lavado nas melhores condições faz com que se formem nós na cabeça que são difíceis de combater.

Os nós podem ser um sinal de que o seu cabelo está mesmo a precisar de ser reconstruído, porque quantos mais tiver, mais estragado está. Assim, é importante fazer um tratamento profundo, depois de se utilizar o champô e o condicionador, com uma máscara que hidrate bem todo o cabelo.

Procure, por exemplo, uma máscara reconstrutora com óleo de aloe vera ou óleo de jojoba. Produtos à base de algas marinhas também ajudam a hiratar e a fortalecer o cabelo. Com um pente de dentes largos, deve-se ir penteando o cabelo para que se consiga uma aplicação da máscara uniforme por ele todo e que consiga penetrar todos os fios. Assim, sem sofrimento, o cabelo vai desembaraçando.

Cabelo frisado

Com a humidade do ar, o cabelo fica mais facilmente com aspeto frisado: isto porque quase nenhum cabelo é completamente liso, no seu estado natural.

É importante usar uma escova para pentear que se adeque ao seu tipo de cabelo, e deve fazê-lo ainda com ele molhado. Na verdade, mesmo que perca uns minutos do seu dia a penteá-lo, o resultado acaba por ser bom, porque impede que ele fique com aspeto estragado. Há quem diga que é importante pentear o cabelo duas vezes por dia, de manhã e à noite, para o manter mais saudável e bonito.

Nutrir é a chave

Depois de colocar condicionador ou fazer uma máscara de hidratação profunda, pode usar uma técnica que permite que o seu efeito seja mais aprofundado, ao usar toucas de hidratação que vão potencializar os efeitos da máscara. O calor dentro da touca vai fazer com que as cutículas abram mais facilmente e a máscara consiga penetrar de forma mais profunda. Existem várias, de diferentes tipos - de plástico, de alumínio e isopor, por exemplo - , só tem de procurar a que melhor se adequa ao seu tipo de cabelo e às suas necessidades.