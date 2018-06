8 famosas revelam truques de beleza que ficam quase de borla

Elas têm milhões de euros na conta bancária e, por isso, podia ser difícil seguir as dicas destas famosas. Contudo, os seus maiores segredos são bastante simples e acessíveis

Precisa de fazer uma limpeza à pele? Branquear os dentes? Fazer com que uma borbulha desapareça da noite para o dia? Estas famosas têm a solução para esses problemas e muitos outros. Ora veja

Utilize alho para tratar borbulhas

Matthew Eisman / GettyImages

Lupita Nyong’o não dispensa um dente de alho na hora de tratar borbulhas. “O melhor truque de beleza que a minha mãe me ensinou foi utilizar alho em borbulhas – isto seca-as. É melhor fazer isto durante a noite para não andar por aí a cheirar a alho o dia todo… Ninguém ia querer ser seu amigo”, diz a vencedora de um Oscar à Vogue.

Faça máscaras faciais caseiras

Dimitrios Kambouris / GettyImages

Candice Swanepoel revelou à revista InStyle que começou a fazer as suas máscaras faciais quando ainda era criança e prefere utilizar sempre produtos naturais na sua rotina de beleza. A supermodelo troca os cremes e desmaquilhantes por óleo de coco, iogurte, mel, abacate e dióspiros.

Beba água

Mark Davis / GettyImages

Dona de uma pele invejável, Jennifer Aniston agradece à genética por ter a pele perfeita do seu pai e da avó. No entanto, a atriz contou à Glamour que lava sempre a cara e bebe imensa água. “Acredito que o que mete dentro do seu corpo reflete-se através da sua pele”, comentou.

Esfolie o corpo com café em pó

Christopher Polk / GettyImages

Adicionar um pouco de café em pó ao seu gel de banho é um ótimo tratamento contra a celulite. A cafeína e uma esfoliação suave ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e a alisar a pele. Segundo o Glamour Magazine, a catwoman Halle Berry é uma das celebridades adeptas desta técnica.

Branqueie os dentes com morango

FREDERIC J. BROWN

Está a pensar fazer um branqueamento dentário mas acha os preços um bocadinho elevados? Talvez esta dica de Catherine Zeta-Jones a ajude. A atriz utiliza morangos para tornar os dentes mais claros.”O sumo ou polpa dos morangos contém ácido málico que atua como um adstringente e consegue eliminar manchas superficiais”, revelou à Hello Magazine.

Utilize sumo para dar brilho ao seu cabelo

Christopher Polk / GettyImages

Nicole Kidman é provavelmente a ruiva mais famosa do mundo. Mas o truque para a cor radiante do seu cabelo é bastante simples: sumo de arando vermelho. A atriz confessou ao Beyouthful que utiliza este truque depois de colocar champô para realçar o brilho e a cor de cabelo ao selar as cutículas. O mesmo truque também se adapta a cabelos loiros, apenas troque o sumo de aranto vermelho por sumo de limão.

Dê outro uso ao batom de cieiro

Andreas Rentz / GettyImages

Miranda Kerr não se limita a utilizar o batom de cieiro para os lábios secos. Em entrevista à BellaSugarTV, a modelo revelou que utiliza o batom como forma de realçar o olhar. Agora já sabe, quando o highlighter acabar pode sempre recorrer aos bálsamos labiais.

Experimente o truque de beleza mais antigo do mundo

Jeff Schear / GettyImages

Foi no antigo Egito que Cleópatra descobriu o poder do leite no rejuvenescimento. O truque de beleza da rainha egípcia é agora seguido por Cindy Crawford, a modelo não se banha em leite mas costuma colocar algum na cara para “manter a pele húmida e hidratada”, disse à ELLE.