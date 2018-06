Prémio Nobel da Paz vai passar pelo Boom Festival deste ano

Uma das novidades da edição do Boom Festival deste ano é a presença de Leo Hoffmann-Axthelm, co-fundador da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN).

A organização não-governamental, que existe há 10 anos e já mereceu uma das maiores distinções do mundo, o Prémio Nobel da Paz, em 2017, vai fazer uma conferência no terceiro dia do festival, dia 24, às 20 horas. O objetivo é dar a conhecer aos portugueses todo o trabalho desenvolvido pela ICAN, assim como tentar que o País tenha um papel mais ativo na sua missão principal: banir as armas nucleares.

Segundo a organização do festival, Leo Hoffmann-Axthelm vai falar sobre o grande avanço histórico que foi dado nesta área e como conseguiu provar à maioria das nações mundiais a importância de se banir as armas nucleares, ilegais aos olhos do Direito Internacional. O tema das conferências desta edição do festival é o ativismo e a Liminal Village vai contar com a presença de algumas das maiores referências mundiais nesta área. Na última edição, houve mais de 100 horas de conferências e workshops e um total de 110 oradores.

O Boom Festival é um festival de cultura, independente e sustentável, que acontece de dois em dois anos e que é uma referência Internacional há mais de 20.

Saiba mais sobre o evento aqui.