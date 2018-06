Baleia morta de grandes dimensões à deriva na Costa de Caparica

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Uma baleia de grandes dimensões encontra-se à deriva ao largo da Costa de Caparica. O animal, já morto, foi avistado na zona da praia da Fonte da Telha, por um grupo de praticantes de pesca desportiva logo pela manhã, que, de seguida, avisaram as autoridades.

O Capitão do Porto de Lisboa, Coelho Gil, referiu à VISÃO que o animal “está à deriva”, embora não adiante mais pormenores, pois as equipas ainda estão a avaliar a situação.

No site do Porto de Lisboa foi colocado um aviso (ainda em vigor) para os navegantes: “1. Encontra-se uma baleia de grandes dimensões à deriva, junto à praia da Fonte da Telha, na posição 38-34.41N ¿ 009-12.81W.; 2. Constitui perigo para a navegação”, lê-se no comunicado.

Veja o vídeo captado pelo praticante de pesca desportiva Luís Martins: