Saiba aqui que ruas vão estar cortadas na noite de Santo António

Os arraiais, os bailaricos e as sardinhas assadas vão obrigar a muitos cortes de trânsito em Lisboa nesta noite mais concorrida dos Santos Populares, sobretudo a partir das 18h. Se não quer ser apanhado desprevenido, aqui fica a lista das artérias e ruas cortadas divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa. O metro estará aberto toda a noite e os comboios serão reforçados.

Principais artérias cortadas:

Avenida Ribeira das Naus

Avenida Infante Dom Henrique /Boqueirão da Praia da Galé

Avenida Infante Dom Henrique /Boqueirão da Ponta de Lama

Avenida Infante Dom Henrique /Acesso ao Largo Terreiro do Trigo

Avenida Infante Dom Henrique/acesso à Rua Cais de Santarém

Avenida Infante Dom Henrique/ Rua dos Arameiros

Avenida Infante D. Henrique c/ Rua Virgílio Machado

Sentido Nascente - Poente e centro da cidade: Corte na Avenida Infante Dom Henrique, com desvio para Avenida Mouzinho de Albuquerque; Avenida Mouzinho de Albuquerque com a Rua Barão Monte Pedral e Rua Santa Apolónia (Transportes públicos mantêm a circulação enquanto for possível)

Sentido Poente -Nascente e centro da cidade: Corte na Avenida 24 de Julho, com desvio para a Avenida D. Carlos I; Na Avenida Dom Carlos I corte com a Rua da Boavista, Rua D. Luís I e Rua Poço dos Negros (Transportes públicos mantêm a circulação enquanto for possível).

Trânsito proveniente da Avenida Almirante Reis: Inversão de sentido no Martim Moniz, para o transporte individual.

A partir das 21h00, há mais cortes:

Trânsito proveniente de Norte, da Rua Escola Politécnica, inverte no Príncipe Real e não se pode circular na Rua Dom Pedro V.

Freguesia de Santa Maria Maior (reúne as freguesias do Centro Histórico de Lisboa: Castelo, Madalena, Mártires, Sacramento, Santa Justa, Santiago, Santo Estevão, São Cristóvão e São Lourenço, São Miguel, São Nicolau, Sé e Socorro):

Rua da Alfândega /Rua dos Arameiros

Largo da Madalena /Rua da Madalena

Largo Adelino Amaro da Costa /Rua da Madalena

Martim Moniz /Rua dos Cavaleiros

Largo Rodrigues de Freitas

Rua dos Lagares/Calçada de Santo André Calçada dos Cavaleiros / Rua Marquês Ponte de Lima (Lg. Terreirinho/Mouraria)

Travessa Açougue/Rua de São Tomé (dois pontos de corte)

Rua dos Remédios

Rua Teixeira Gomes c/ acesso ao Largo Museu da Artilharia

Largo Chafariz de Dentro/Rua dos Remédios/Cais da Lingueta

Rua Virgílio Machado c/ Campo das Cebolas

Martim Moniz em frente ao Hotel Mundial

Freguesia de São Vicente (engloba as antigas freguesias da Graça, São Vicente de Fora e Santa Engrácia):

Jardim Augusto Gil c/ Travessa das Mónicas

Rua Damasceno Monteiro / Calçada Monte

Rua Damasceno Monteiro / Rua Maria da Fonte

Rua de Sapadores /Rua Senhora da Glória

Rua de Sapadores /Travessa Senhora da Glória

Rua de Sapadores /Rua Natália Correia

Largo da Graça / Travessa da Pereira

Rua Angelina Vidal / Rua da Graça

Campo de Santa Clara C/ Praça Bernardino António Gomes

Rua da Voz do Operário/Rua de São Vicente

Rua do Paraíso /Travessa do Paraíso

Freguesia da Misericórdia (engloba as antigas freguesias da Encarnação, Mercês, Santa Catarina e São Paulo):

Avenida D. Carlos I / Rua D. Luís I

Avenida D. Carlos I / Largo Conde Barão

Largo Sousa Macedo

Travessa do Alcaide/ Largo Sousa Macedo

Rua Marechal Saldanha/Calçada do Combro

Cintura do Porto de Lisboa na inversão junto Cais do Sodré

Algumas estradas/zonas serão cortadas mais cedo:

O trânsito entre o Museu da Artilharia e o Campo das Cebolas foi cortado às 7h de hoje.

O elevador da Bica encerra às 15h de hoje.