Morreu Anthony Bourdain

"É com uma tristeza extraordinária que confirmamos a morte do nosso colega e amigo Anthony Bourdain", afirma a CNN em comunicado, esta manhã. "O seu amor pela aventura, novos amigos, boa comida e bebida e as nováveis histórias do mundo fizeram dele um contador de histórias único", continua a nota da estação norte-americana, que salienta como os "seus talentos nunca deixaram de surpreender" os que com ele trabalharam.

Anthony Bourdain estava atualmente em França a trabalhar no próximo episódio do seu premiado programa “Anthony Bourdain: Viagem ao Desconhecido”", que o trouxe, no ano passado, a Portugal.

Avança ainda a CNN que o chefe foi encontrado morto no seu hotel, esta sexta-feira de manhã, pelo amigo Eric Ripert.