Será que conhece os perigos escondidos nos alimentos?

O tema de capa da revista VISÃO desta semana enumera 10 cuidados básicos a ter com os alimentos. Por exemplo, sabe que a sopa deve arrefecer-se rapidamente? Ou que não se deve lavar a carne nem o peixe? Ou que, comprando alimentos refrigerados, deve coloca-los logo no frigorífico? Veja as respostas, no vídeo

A VISÃO desta semana revela os perigos escondidos dos alimentos e explica como deve proteger-se

.