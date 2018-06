Liga Mundial de Surf partilha vídeo do momento em que bicampeão John John Florence se lesionou com gravidade

"O estilo de descompressão de John é procurar grandes secções e atirar-se. Eu estava a suster a respiração desde o momento em que ele começou a remar", recorda Ross Williams, o antigo surfista e atual treinador de John John Florence, a estrela havaiana que conquistou o título de campeão mundial de surf em 2016 e 2017.

"A certa altura, olhei para ele a partir da praia e fiz-lhe sinal que fosse com calma! Ahah", cita a Liga Mundial de Surf no post no Facebook em que partilha o vídeo que mostra o momento em que Florence se lesionou. Ross Williams confessa ainda o desconforto de o ver surfar "assim" mas conclui que "não se pode dizer a alguém como John que surfe pelo seguro. Não é a sua natureza... felizmente".

A imprensa especializada diz que o havaino não gostou de perder para o brasileiro Jesse Mendes na terceira ronda do Bali Pro, quinta etapa do circuito mundial e foi para dentro de água descontrair.

Segundo a Stab Magazine, John John Florence rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral lateral. A confirmar-se, o bicampeão ficará afastado durante o resto da temporada, mas, para já, a World Surf League avança apenas que o surfista não estará presente na prova de Uluwatu, que decorre entre sexta-feira e domingo e encerra a competição de Margaret River.