Funcionário da Amazon que excedeu claramente o seu dever de entregar encomenda é o novo herói da Internet

Quando a norte-americana Vanessa O'Shea comprou um tapete para a entrada da casa, no Texas a dizer "Por favor esconda as encomendas do marido" não contava, certamente, que alguém levasse aquelas instruções a sério. Mas alguém levou e agora a Internet está rendida ao homem que se preparava para deixar um pacote junto à porta mas, depois de ler o aviso, optou por deixá-lo num local mais discreto: atrás de uma cadeira, no alpendre...

O'Shea partilhou o vídeo no Facebook e este não tardou a tornar-se viral, com quase 200 mil partilhas desde domingo. De tal forma que a utilizadora lançou agora um apelo para encontrar o protagonista.