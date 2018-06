Selfie com mulher ferida em fundo gera coro de indignação em Itália

A cena foi captada pelo jornalista Giorgio Lambri no passado dia 26 de maio, quando se deslocou à estação de Placência, no norte de Itália, onde uma mulher canadiana tinha sido atingida por um comboio: um jovem a tirar uma selfie, com o trabalho de uma equipa de paramédicos a socorrer a vítima em fundo.

A polícia do local pediu ao homem que apagasse as fotos antes de o mandar afastar-se e este episódio podia acabar assim se não fosse o artigo que Lambri assinou no jornal Libertà com o título "A barbárie inesperada: a selfie em frente a uma tragédia" e partilhou no Facebook.

"Tenho a certeza que ele não é má pessoa. É só alguém totalmente ignorante sobre a ética de viver", diz o jornalista veterano, que já cobriu "crimes extensamente" e viu "muitas cenas aterradoras". "Mas isto deixou-me mesmo triste", conclui.

Os comentários à foto no Facebook não tardaram a multiplicar-se, com a maioria a expressar "revolta" e indignação com a atitude do homem da selfie.