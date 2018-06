Gulbenkian dá 50 mil euros para recuperar espaço verde na serra do Açor

No total são apenas dois hectares, mas albergam cerca de 30 espécies vegetais diferentes. E há uma lenda em torno da construção do Santuário de Nossa Senhora das Preces, situado na aldeia de Vale de Maceira, na serra do Açor, a qual remonta ao século XIV e, à semelhança de Fátima, envolve uma aparição a pequenos pastores.

Mas o que agora conta são os referidos dois hectares do conjunto patrimonial do santuário, que incluem um Jardim Botânico e o chamado Bosque da Paixão, muito afetados pelos incêndios de outubro do ano passado. E calhou que a última edição do Prémio Vilalva, a 10.ª, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, teve como foco a recuperação de jardins.

DR

Ouro sobre azul: o júri do prémio, constituído por António Lamas, Gonçalo Byrne, Raquel Henriques da Silva, Luís Paulo Ribeiro, Teresa Portela Marques, Santiago Macias e Rui Esgaio, distinguiu e atribuiu os 50 mil euros do galardão à candidatura que se propôs recuperar, conservar e valorizar os jardins que envolvem aquele santuário.

Sob a coordenação científica de Helena Freitas, especialista ligada ao Jardim Botânico de Coimbra, a intervenção prevê a remoção das árvores mortas e a plantação de novas espécies, programas de educação ambiental dirigidos sobretudo aos mais jovens, a introdução de novos painéis informativos e de materiais de divulgação, a sugestão de vários percursos e a recriação das procissões e romarias associadas ao local.

O júri louvou as valências deste projeto, apresentado pela Irmandade da Nossa Senhora das Preces, destacando o exemplo e estímulo que representam para a região, e enaltecendo também a capacidade para envolver as estruturas locais, como é o caso da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Serra do Açor, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Junta de Freguesia da Aldeia das Dez.