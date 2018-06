Diz-me que tipo de música que ouves, dir-te-ei como és

Psicólogos das universidade de Cambridge, Stanford e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, conduziram uma investigação que lhes permitiu concluir que é possível prever o tipo de personalidade de alguém apenas pelo tipo de música que ouve... e vice versa.

Anteriormente, já tinham sido feitos estudos para perceber se existia esta relação, no entanto, as amostras tendiam sempre a ser muito jovens, o que, consequentemente, levava a um conjunto de gostos musicais muito restrito. Os entrevistados também tendiam a usar as suas próprias definições de tipos de música.

Nestes questionários, feitos online, foram apresentadas, a mais de 20 mil pessoas, 25 excertos de músicas desconhecidas, de diferentes géneros e escolhidas por musicólogos. Aos inquiridos também era pedido que classificassem o seu tipo de personalidade entre cinco características: abertura a novas experiências, extroversão, agradabilidade, neuroticismo e consciencialização. Mais de metade da amostra tinha acima de 22 anos.

A música considerada "descomplicada, relaxante e acústica" é maioritariamente ouvida por pessoas extrovertidas, com muita energia e que não têm dificuldades em fazer conversa.

As pessoas mais "abertas" a novas experiências procuram uma playlist com música mais "sofisticada", "inspiradora, complexa e dinâmica", mas que não se confunda com música calma.

A partir destas descobertas, basta saber os traços da personalidade de alguém para tentar adivinhar que tipo de música ouvem.

Se quiser saber o que a música que ouve diz sobre si, passe pelo site criado por esta equipa de investigadores e escolha o questionário "Musical Taste".