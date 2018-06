Baleia morre depois de engolir 80 (sim, leu bem) sacos de plástico

Segundo o departamento tailandês que gera os recursos costeiros e marinhos do país, a baleia vomitou cinco sacos de plástico enquanto uma equipa de resgate usava bóias para tentar mantê-la à superfície e uma proteção do sol escaldante

Apesar dos esforços dos veterinários, a baleia morreu na sexta-feira à tarde.

A autópsia revelou nada menos do que 80 sacos de plástico - que pesavam um total de oito quilos - no estômago do animal.

Thon Thamrongnawasawat, biólogo marinho e professor na Universidade tailandêsa de Kasetsart, explicou aos jornalistas que os sacos impediam a baleia de se alimentar. O especialista adianta que, pelo menos, 300 animais marinhos, incluindo baleiras piloto, tartarugas e golfinhos, morrem todos os anos em águas tailandesas por ingestão de plástico.