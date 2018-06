Rede Visa em baixo provoca caos

A extensão do problema ainda não é clara mas sabe-se que o "crash", que começou aparentemente no Reino Unido e se alastrou a toda a Europa, está a provocar o caos, com milhares de transações recusadas.

"A rede VISA está neste momento a sofrer uma falha. O incidente está a impedir o processamento de algumas transações Visa na Europa", confirmou um porta-voz da empresa à Sky News.

No Twitter, multiplicam-se as queixas, com vários clientes a dizerem que viram os seus pagamentos com os cartões recusados em lojas e bombas de abastecimento de combustível.