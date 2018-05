Tempo vai continuar assim pelo menos até ao início da semana

De acordo com a meteorologista Paula Leitão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao início da próxima semana estão previstas oscilações diárias de temperatura, vento, neblina ou nevoeiro, céu muito nublado e pouco nublado e chuva.

"Hoje vamos ter um dia com céu muito nublado em todo o território, mas com condições para tornar-se pouco nublado a partir da tarde. Durante a manhã há condições para haver neblinas e nevoeiros em muitos sítios e pode ocorrer alguma precipitação fraca", adiantou.

De acordo com Paula leitão, nas regiões de Lisboa e do Porto a precipitação é pouco provável e a acontecer será mais para o fim da manhã.

"Amanhã [quinta-feira] o céu vai tornar-se novamente muito nublado durante a manhã com condições para chuva fraca e depois passa a aguaceiros. A partir da tarde o céu vai tornar-se pouco nublado e até mesmo limpo na região sul", indicou.

Segundo a meteorologista, o vento tem tendência a ser fraco, a predominar do quadrante oeste temporariamente mais intenso de noroeste durante a tarde principalmente na faixa costeira e nas terras altas.

"Hoje a temperatura tem tendência para subir ligeiramente. Vamos ter 19 graus no Porto e em Lisboa, em Faro 22, para Évora e Beja 21 graus e em Bragança com 20 graus. Amanhã [quinta-feira] a tendência é para uma ligeira subida, prevendo-se para Lisboa 22 graus e em Faro uma subida maior já com 26", disse.

Na sexta-feira, segundo Paula Leitão, aguarda-se uma pequena descida da temperatura e novamente céu muito nublado.

"Até ao início da próxima semana estão previstas algumas variações sempre em torno de alguma nebulosidade que depois tende a diminuir e condições para precipitação fraca. No que diz respeito às temperaturas: não vamos ter nem grandes descidas nem subidas. Vamos ter subidas de 01/02 graus e descidas de 01/02 graus", disse.

De acordo com Paula Leitão, só em Faro é que as subidas de temperatura serão mais elevadas entre 02 a 06 graus.

com Lusa