Sitcom muito popular cancelada depois de tweet "racista" da protagonista

Com 18 milhões de espectadores dos primeiros dois episódios, nos Estados Unidos, o regresso da sitcom centrada na humorista Roseanne Barr e numa família da classe trabalhadora norte-americana foi um sucesso.

Apesar da natural quebra de audiências nos seguintes, não foi isso que levou a ABC a anunciar o cancelamento da sitcom, mas sim um comentário da protagonista no Twitter - era uma piada, mas as acusações da racismo não tardaram.

No tweet, entretanto apagado, lia-se: "muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj", em referência a Valerie Jarrett. Traduzindo, Barr escreveu que se a Irmandade Muçulmana e O Planeta dos Macacos tivessem um bebé, o resultado seria antiga assessora de Barack Obama.

"A declaração de Roseanne no Twitter é abominável, repugnante e inconsistente com os nossos valores e decidimos cancelar o seu programa", anuncuou a presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, em comunicado.

A atriz, de 65 anos, voltou à mesma rede social para se desculpar.

"Peço desculpa a Valerie Jarrett e a todos os americanos. Lamento sinceramente ter feito uma piada de mau gosto sobre as suas ideias políticas e o seu aspeto", twittou, antes de anunciar que ia deixar a rede social, o que reconsiderou de seguida.

A série original foi transmitida entre 1988 e 1997.