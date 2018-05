Podem os golfinhos em cativeiro ser felizes?

Cientistas que trabalham com golfinhos no Parque Astérix, perto de Paris, quiseram perceber como é que estes animais se sentiam em relação ao dia-a-dia das suas vidas em cativeiro, assim como quais as atividades que mais ansiavam.

Os resultados do estudo que durou três anos mostraram que, quanto maior a interação com humanos, maior o bem-estar dos golfinhos, principalmente se for um humano que o animal já conheça e já tenha tido interação. Isabella Clegg, a principal autora da investigação disse, em declarações à BBC, que achou os resultados muito interessantes: "todos os golfinhos ansiavam pela interação com humanos que já conheciam", e demonstravam-no mantendo-se à superfície enquanto procuravam pelos tratadores nos sítios por onde eles costumavam andar.

Clegg explica ainda que este comportamento não é apenas observado nos golfinhos, mas também noutros animais do jardim zoológico e mesmo da quinta. "Melhores ligações entre humanos e animais significam melhor bem-estar", conclui.

Para chegar a estes resultados, foram feitas várias experiências onde a postura dos golfinhos foi estudada de modo a perceber como é que se estavam a sentir, durante sessões de treino, momentos em que estavam a brincar com brinquedos na piscina ou quando estavam sozinhos.

Birgitta Mercera, responsável pelo delfinário do Parque Astérix, que é um dos maiores de toda a França, disse à BBC que os golfinhos são felizes, apesar de ser uma felicidade diferente daquela sentida pelos que estão livres no mar. Apesar de não ser consensual a questão de se dever ou não manter estes animais em cativeiro, Mercera acha que "os golfinhos selvagens são mais felizes na natureza, e os golfinhos nascidos em cativeiro são muito mais felizes em cativeiro. Eles nascem aqui - isto é a vida deles".