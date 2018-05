Se Podes Sonhar, Podes Concretizar: o projeto português que já é conhecido lá fora

"Conhecemo-nos no nosso pior. Encontrámo-nos, por acaso, na casa de um amigo em comum, ignorámo-lo por completo e ficámos a conversar", conta Marine Antunes. Foi assim que a blogger e escritora de 28 anos conheceu o ator Tiago Castro, de 35, há cerca de dois anos e meio. Depois desse dia, tornaram-se inseparáveis e, passado nove meses, já estavam a viver juntos. “Termo-nos encontrado numa fase frágil das nossas vidas foi positivo porque percebemos automaticamente as vulnerabilidades um do outro”, afirma Tiago.

Um dia, numa viagem de comboio, decidiram levar o amor deles mais longe e aproveitar aquilo por que ambos tinham passado para inspirar e motivar as pessoas, principalmente os mais jovens. “Adoro contar histórias, principalmente se elas também fizerem rir a plateia, e gosto, sobretudo, da verdade e espontaneidade dos adolescentes”, diz Marine.

Mas toda esta história não começou há apenas dois anos e meio. Em 2013, Marine Antunes criou o projeto "Cancro Com Humor" para, através da comunicação e do humor, contar a sua história: aos 13 anos, teve de enfrentar, ela própria, um linfoma. Durante esse tempo, a humorista já escreveu dois livros - "Cancro Com Humor 1" e "Cancro com Humor 2" – e andou a dar palestras pelo País, a rir e a fazer rir. Mas não só por cá: em 2016, levou as palestras do Cancro Com Humor até ao Brasil, onde apresentou a sua forma leve e divertida de encarar o cancro.

Marine "não tem papas na língua", como diz: fala do cancro como se ele não fosse um bicho papão do qual toda a gente tem medo, diz os nomes que ninguém quer ouvir, choca, por vezes, com a forma como brinca com a doença . Já foi criticada muitas vezes, mas esta foi a forma que a blogger encontrou para conseguir lidar com a sua própria doença.

“Lembro-me que, antes de adoecer, o humorista Pedro Tochas esteve na minha escola a falar do humor e da necessidade da alegria nas nossas vidas. Pouco tempo depois, quando estava internada, era naquela intervenção em que pensava e acreditava que, de certa forma, a alegria me poderia salvar”. Agora, sentiu que estava na hora de continuar a fazer o trabalho de palestrante mas, desta vez, dar primazia aos mais novos, através do projeto Se Podes Sonhar Podes Concretizar.

“Quando surgiu a ideia de fazermos algo com os adolescentes, pensámos, de facto, na bagagem da Marine enquanto palestrante, na sua história incrivelmente forte e também na minha experiência com escolas”, diz Tiago. O ator, que ficou conhecido na série Morangos Com Açúcar – interpretava um adolescente considerado “outsider” pelos colegas, que sofria de bullying por ser diferente – passou, ele também, por situações complicadas no início da sua carreira e, mesmo assim, não desistiu. "Talvez um dos maiores elogios que recebi na minha carreira foi dado por vários pais, que me confessaram que os filhos, também eles "outsiders", acabaram por ser incluídos e integrados devido à personagem do Crómio. A mensagem é de que a diferença é saudável e necessária", afirma o ator.

Trabalha, há três anos, na companhia Teatro Educa e anda de norte a sul do País a levar a arte aos mais novos. Estar com centenas de jovens todos os dias era, inicialmente, “initimidante”, mas admite que, agora, os mais novos são “um público especial” para ele. “Eles ouvem-nos com vulnerabilidade e vontade mesmo que, aparentemente, tenham alguma resistência".

E, claro, porque a adolescência é uma fase complicada, mas também decisiva, é importante mostrar aos jovens como as relações e tudo o que se diz têm impacto na atitude de cada um. “Eu tinha 13 anos quando descobri que tinha cancro e a escola tinha tanta influência em mim que o apoio dos meus amigos foi fundamental. Eles foram parte da minha cura”, conta a blogger.

“É preciso voltar à base e conversar olhos nos olhos”

Nas palestras motivacionais, que têm percorrido os quatro cantos do País, Marine e Tiago contam duas histórias de superação – dão os seus próprios exemplos - tanto a nível pessoal como profissional, e falam de temas que, segundo eles, são muito próximos dos jovens: o preconceito, o bullying e o amor próprio. E, na opinião dos dois, fazê-lo a comunicar pessoalmente é a melhor forma de conseguir passar a mensagem. “Existem demasiados estímulos, demasiada informação que, depois, se desfaz em nada. É preciso voltar à base e conversar olhos nos olhos”, defende Marine.

“Queremos que percebam que não existem histórias nem vidas perfeitas, que tomamos boas mas também más decisões, e que é normal ter medo", diz Tiago. "Tudo o que nos acontece na vida pode ser uma oportunidade para crescermos e, se tivermos força de vontade e foco, nada é impossível de se realizar”.

Lá fora também conta

Mas a vontade do casal espalhar uma mensagem sempre positiva da vida, apesar das circunstâncias, já foi além fronteiras. Recentemente, Marine e Tiago estiveram, durante duas semanas, em Cabo Verde, nas lhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente, a convite da Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro.

“A primeira palestra foi numa escola para mais de 300 alunos e arrisco dizer que foi uma das palestras que mais adorei fazer”, conta Marine. “Nunca me cruzei com tantos alunos interessados como em Cabo Verde. Se as histórias forem contadas com o coração, com verdade, ressoam em qualquer parte do mundo”, continua.

O amor cura mesmo, de várias formas e por vários motivos

Quase a partir para uma viagem de dois meses pela Ásia, o casal quer apostar, também, em planos pessoais: Marine espera que os seus livros sejam traduzidos para outras línguas e Tiago pretende investir no campo da representação e criar, quem sabe, um projeto próprio. Em relação ao programa Se Podes Sonhar Podes Concretizar, o próximo passo é tentar torná-lo mais sustentável e seguro, através da obtenção de um parceiro.

O amor, esse, vai continuar a estar presente em tudo o que façam. "Sem amor, nada feito, porque tudo o que existe precisa de amor para crescer, e ele é o nosso ingrediente principal. O nosso amor curou-nos", conta Marine.

Com as suas histórias reais e a sua autodenominada “fraca capacidade de enfeitar o discurso”, prometem continuar a inspirar os mais jovens. A próxima palestra é já dia 8 de junho, em Campo Maior, Alentejo. Depois disso, recomeçam em setembro, em Lisboa, no Colégio Manuel Bernardes. "Estamos a preparar uma tour para percorrer todos os distritos do país e contamos com o apoio dos parceiros certos, das escolas e dos professores para alcançar o objetivo".