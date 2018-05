Mulher morre na Maia após ser atropelada por veículo de recolha do lixo

"Tratou-se de um atropelamento rodoviário que ocorreu cerca das 19:00 no concelho da Maia. A vítima, uma mulher, foi atropelada por um veículo pesado de recolha do lixo e acabou por morrer", disse fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a GNR está a investigar as causas da ocorrência.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do (CDOS) Porto também confirmou à Lusa a ocorrência.

No local estiveram elementos dos Bombeiros da Maia, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.

Em comunicado, a empresa municipal Maiambiente e a Câmara Municipal da Maia lamentam a morte e acrescentam que já apresentaram as condolências à família da vítima e disponibilizaram todo o apoio que se vier a verificar necessário.

"Os trabalhadores envolvidos no acidente tiveram acompanhamento psicológico no local. É com enorme pesar e com muita tristeza que o Conselho de Administração da Maiambiente está a acompanhar toda esta trágica situação", conclui o documento.