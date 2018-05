Geeks de todo o mundo, orgulhai-vos: hoje é o vosso dia!

Estávamos a 25 de maio de 2006 quando um blogger espanhol com o nome El Señor Buebo decidiu criar o Día Del Orgullo Friki. Para celebrá-lo, organizou um conjunto de atividades um pouco por todo o território de nuestros hermanos, mas a que ficou para a memórias foi a realização de um jogo real de Pac-Man em Madrid com pessoas vestidas como as personagens. A ideia ganhou tração mundial e no ano seguinte, na mesma data, começou a ser celebrado o Geek Pride Day ou Dia do Orgulho Geek em todo o globo.

A escolha do dia 25 de maio não é aleatória e tem três fatores associados à data, todos a apelar ao espírito geek. O primeiro deles é que foi a 25 de maio de 1977 que foi lançado o filme original da Guerra das Estrelas – que corresponde atualmente ao episódio IV da saga, uma vez que a trilogia lançada posteriormente (entre 1999 e 2005) reporta-se a eventos cronologicamente anteriores aos filmes que chegaram às salas entre 1977 e 1983. Se achar isto confuso, sirva-lhe de alerta: é porque não é um verdadeiro geek…

O segundo acontecimento associado à data é o Towel Day ou Dia da Toalha, uma referência ao livro À Boleia pela Galáxia (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, no original) com a qual os geeks pretendem homenagear o autor Douglas Adams, que faleceu em 2001. Quem já leu a obra sabe a importância que um objeto aparentemente simples como uma toalha tem para um viajante intergaláctico. Quem ainda não sabe, fica com um ótimo pretexto para ler o livro e perceber a razão que leva alguns geeks a andar com uma toalha neste dia como forma de prestar tributo a um escritor.

Por fim, a data serve igualmente para assinalar o The Glorious 25th of May, que é uma referência à Revolução do Povo presente na série de obras fantásticas Discworld, escritas por Terry Pratchett. Portanto, este é um dia ideal para se divertir com sabres de laser, toalhas ou qualquer outra referência geek. Se lhe faltarem ideias, basta ver uns episódios da série A Teoria do Big Bang para ganhar inspiração. Bazinga!