Lisboa está na moda. Mas a que preço?

“Lisboa está a crescer. Mas a que preço para os que vivem lá?”. É este o título de uma reportagem publicada no The New York Times sobre o boom de turismo na capital que tem levado a um aumento exponencial dos preços das casas, a residentes que são despejados pelos senhorios, ao investimento estrangeiro e à chegada de várias celebridades.

O autor do texto recorda que, não há muito tempo, Lisboa estava bastante atrasada em relação ao resto da Europa. O centro da cidade estava repleto de edifícios decrépitos e semi abandonados e algumas praças centrais eram dominadas pela prostituição e tráfico de droga.

Mas, agora, a cidade está a crescer e há milhares de truistas que chegam nos navios de cruzeiros e os tuk-tuks andam colina acima e abaixo. Quem ganhou e quem perdeu com isto? Pergunta o repórter, que foi ouvir moradores e lojistas da cidade.

Há quem diga que nunca pensou chegar aos 79 anos para ser obrigada a sair da casa onde vivia há 30 porque o senhorio queria aumentar a renda para o preço demasiado alto. A solução foi mudar-se para casa da filha, nos arredores de Lisboa.

“É uma espécie de tempestade perfeita”, diz ao jornal americano Rodrigo Azambuja, outro habitante que teve de sair da sua casa devido ao aumento da renda, “e a maioria das pessoas não estava preparada”.

Com um ordenado médio mensal a rondar os €850, os lisboetas viram-se perante um grande crescimento do investimento estrangeiro que aumentou o preço das casas 30% em dois anos.