“Deus fez-te assim e ama-te assim”: o que o Papa Francisco disse a um homossexual chileno que sofreu de abusos sexuais

Foi no último mês que Juan Carlos Cruz esteve durante três dias no Vaticano, ao lado do Papa Francisco, com quem trocou várias ideias e desabafou sobre a sua vida pessoal. Em 2011, Fernando Karadima, o padre chileno que abusou sexualmente de Juan Carlos (e não só), durante vários anos, foi considerado culpado por abuso sexual, pelo Vaticano, e suspenso das suas funções de sacerdote.

A homossexualidade de Juan Carlos Cruz foi um dos temas discutidos pelos dois, e o Papa Francisco surpreendeu, uma vez mais, com a sua reação. “Sabes uma coisa? Isso não importa nada”, conta Juan Carlos, à CNN, a relatar as palavras do Papa Francisco. “Deus fez-te assim, Deus ama-te assim. O Papa ama-te assim e tu devias amar-te como és e não te preocupares com o que os outros dizem”, continua.

Estas palavras do Papa cortam, uma vez mais, com as ideias da Igreja Católica, que diz que a homossexualidade é uma "desordem" completamente contrária à Lei de Deus. A abertura do Papa Francisco relativamente à homossexualidade já tinha sido bem demonstrada depois da frase “Quem sou eu para julgar?”, que o mesmo proferiu, em março de 2013, e repetiu várias vezes, nos meses e anos seguintes, a propósito da homossexualidade, mas não só. Esta expressão fez com que se cimentasse o ódio pelo Papa, com a união dos cardeais mais conservadores do Vaticano contra Francisco.

Na última sexta-feira, todos os bispos chilenos renunciaram ao Papa Francisco - 31 bispos no ativo e três reformado apresentaram, em comunicado, a sua renúncia - depois de uma conferência de emergência no Vaticano que durou três dias, com o objetivo de discutir o escândalo de abuso sexual no Chile.