Detetado no nosso sistema solar primeiro asteroide "imigrante"

Há milhares de milhões de anos que um objeto que veio de fora do nosso sistema solar se instalou perto de Júpiter. Os astrónomos acreditam que este exo-asteroide ("exo" por vir de fora) se "mudou" para cá logo nos primeiros tempos de desenvolvimento do sistema solar

Este "imigrante", batizado de 2015 BZ509, foi detado pelo super potente telescópio Pan-STARRS 1, localizado no Havai, o mesmo que encontrou o Oumuamua. Foi a sua órbita invulgar que fez com que os astrónomos reparassem nele.

A brasileira Helena Morais, autora do artigo publicado esta segunda-feira no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, explica, num email enviado à CNN, que, inicialmente, o exo-asteroide parecia apenas mais um dos muitos objetos que orbitam o gigante gasoso. Só que a sua órbita, notaram os investigadores, é retrógrada, ou seja, move-se na direção oposta de todos os planetas e da grande maioria dos objetos do nosso sistema solar.

"O asteroide e Júpiter demoram o mesmo tempo a completar uma órbita em torno do Sol mas um move-se no sentido dos ponteiros do relógio e o outro ao contrário, portanto passam um pelo outro duas vezes por cada órbita completa", escreve Morais.

Se este objeto fosse "nativo" do nosso sistema solar, teria adotado a direção de todos os outros, o que deixa os astrónomos com a certeza de que veio de fora e a supor que tenha ficado por cá nos primeiros tempos do sistema solar, há cerca de 4.5 mil milhões de anos.

"O Oumuamua é um visitante ao sistema solar. Isso foi uma boa e importante confirmação de que objetos interestelares podem passar. Se podem passar, então também podem ser capturados numa órbita estrável, como é o caso do 2015 BZ509", acrescenta a investigadora.