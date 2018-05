200 mil estrelas (e, provavelmente, centenas de planetas) numa só imagem

O TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), que tem como missão passar a permite fino uma área 400 vezes superior a esta aqui retratada, fez uma aproximação à Lua no passado dia 17 e, de caminho, captou esta imagem que, de acordo com a NASA, mostra 200 mil estrelas e, possivelmente, centenas de planetas, incluindo alguns com condições semelhantes às da Terra.

Esta é a primeira foto, e ainda só um teste, do TESS desde que foi lançado do Cabo Canaveral, em abril, a bordo de um SpaceX Falcon, com quatro câmaras. A sua missão, que vai prolongar-se por dois anos, é procurar exoplanetas (planetas que pelas suas características possam albergar vida) fora do nosso sistema solar. A sua órbita em torno da Terra é "altamente invulgar", de forma a maximar a cobertura de céu.

A NASA explica que a imagem agora divulgada, que resulta de uma exposição de dois segundos, se centra na constação de Centauro, no hemisfério sul. No canto superior vê-se a Nebulosa do Saco de Carvão e em baixo, à esquerda, a estrela Beta Centauri, a segunda estrela mais brilhante da constelação de Centauro.

A missão TESS é operada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (IMT) e gerida pelo Goddard Space Flight Centre da NASA.