As calorias não são todas iguais e há umas piores que outras

Um estudo recente, publicado na Obesity Review, juntou 22 investigadores de diferentes universidades americanas e descobriu que as calorias das bebidas açucaradas, como os refrigerantes, fazem particularmente mal à saúde.

Uma lata de 340ml de uma bebida açucarada pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Uma batata de tamanho médio é rica em fibras e potássio. Ambas têm calorias, mas as da batata são muito mais saudáveis que as do refrigerante.

O estudo explica que "calorias de qualquer alimento têm o potencial de aumentar o risco de obesidade e doença cardiometabólica, porque todas as calorias podem contribuir diretamente para um equilíbrio energético positivo e ganho de gordura". Mas não é só o número de calorias que conta, pois "vários componentes ou padrões dietéticos podem promover a obesidade e doenças cardiovasculares por mecanismos adicionais que não são mediados apenas pelo conteúdo calórico".

Ou seja, podemos consumir o mesmo número de calorias ao ingerir um refrigertante açucarado ou um iogurte, mas as calorias do refrigerante vão aumentar o risco de algumas doenças, enquanto que as do iogurte vão fazer o efeito oposto e reduzir os riscos.

O mesmo se aplica para alimentos com a mesma quantidade de gorduras. Se ingerirmos a mesma quantidade de gordura em sementes de chia e nozes (gordura poliinsaturada) e carne vermelha (gordura saturada) não é a mesma coisa. A primeira reduz o risco de doenças, a segunda aumenta.

Kimber Stanhope, autora proncipal do estudo, espera que esas conclusões melhorem a consistência do aconselhamento nutricional, considerando que esta pesquisa académica "é uma contribuição valiosa que pode melhorar o planeamento de pesquisas futuras e focar a atenção em áreas de investigação que possam ter maior impacto na desaceleração da epidemia de obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2."