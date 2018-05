Jorge Teixeira, o professor do ano: “Ser bom aluno está associado só a ter boas notas, mas é muito mais do que isso”

Sabe que uma aula correu bem quando toca a campainha da escola e os alunos ficam surpreendidos. “Significa que o tempo passou a voar”, enfatiza Jorge Teixeira, agora eleito professor do ano.

Métodos infalíveis a garantir a motivação dos estudantes não acredita que existam, mas há várias estratégias que podem ajudar. À VISÃO, revela as suas: “estimular os alunos pela positiva, usar o humor para brincar com as situações e exemplificar o que se ensina com situações quotidianas”. A haver alguma estratégia menos falível do que qualquer outra é a de “criar empatia com os alunos”.

Professor de Física e Química, do 3.º ciclo ao ensino secundário, no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, Jorge Teixeira, 49 anos, é o vencedor da primeira edição do Global Teacher Prize Portugal – a realização da edição do próximo ano já está garantida.

A obsessão pelos resultados não faz parte dos métodos Jorge Teixeira: “Ser bom aluno está associado só a ter boas notas, mas é muito mais do que isso.” Afinal, a principal missão da escola é “fazer os alunos observar e refletir”, mas nem sempre é fácil cumpri-la: “Exige tempo e, às vezes, somos obrigados a fazer tudo à pressão.”

Contudo, identifica problemas mais graves: “O mais dramático do ensino público é o papel do professor não ser reconhecido. Se os professores fossem reconhecidos tudo correria melhor nas escolas, os alunos seriam mais felizes e todos os outros problemas seriam mais fáceis de resolver”, defende.

Jorge Teixeira acredita que nem a total modernização da escola irá diminuir a importância da reflexão na sala de aula: “Mesmo com toda a tecnologia do mundo, se o aluno não pensar, ela não vale de nada”.

Um clube de pensadores e fazedores

O Global Teacher Prize Portugal distingue professores que tenham desenvolvido iniciativas inovadoras para solucionar desafios educativos em contexto escolar.

O Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC), que Jorge Teixeira criou há 12 anos na escola onde então dava aulas, foi o projeto selecionado (entre 110 candidatos) pelo júri presidido pelo docente da Nova SBE Afonso Mendonça Reis – o presidente honorário é o ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio.

O CEEC é o sítio ideal para testar todas as estratégias de motivação. “É uma espécie de fábrica de alunos empreendedores”, sintetiza Jorge Teixeira.

Funciona como um local de encontro onde os alunos podem debater ideias e fazer experiências aplicando os conhecimentos aprendidos nas aulas. Está aberto semanalmente, fora do horário letivo, sendo acessível a todos os estudantes que queiram participar voluntariamente. O professor assume um papel de supervisor e dinamizador, mas a verdadeira liderança é entregue aos alunos.

Quando pediu transferência dentro do agrupamento a que pertence, há menos de um ano, Jorge Teixeira resolveu implementar o CEEC também na escola onde hoje dá aulas. Ao longo deste ano letivo, os membros do clube mediram a radioatividade da escola, realizaram atividades de sensibilização relativamente aos incêndios florestais e criaram um protótipo capaz de recolher água da atmosfera, uma espécie de pequeno desumidificador, especialmente útil para a rega. Apesar de focado no ensino secundário, as atividades do CEEC são extensíveis a todos os ciclos escolares.

Os resultados, garante, são transversais. A avaliação dos estudantes que frequentam o clube é “significativamente melhor” e, além de articularem mais facilmente a matéria das várias disciplinas, testam a sua vocação profissional para as ciências. Já os professores, sentem-se valorizados e aprendem sobre áreas diferentes das suas, enquanto os pais testemunham a motivação dos filhos.

Não embarca no discurso que acusa os jovens de serem desinteressados, a experiência diz-lhe que “têm outros interesses”, mas continuam a ter a mesma capacidade de pensamento.

Campeonato do mundo de professores

Jorge Teixeira está automaticamente nomeado para a edição internacional do Global Teacher Prize, que se realiza desde 2015, sob a égide da Fundação Varkey, dedicada à melhoria da educação em contextos socialmente desfavorecidos. O grande vencedor receberá um milhão de dólares (812 mil euros).

O principal promotor da iniciativa em Portugal, o docente Afonso Mendonça Reis, também faz parte do júri internacional. A nível nacional, a competição é apoiada pela Fundação Galp, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Federação Portuguesa de Futebol.

O vencedor do concurso nacional recebe €30 mil que serão aplicados em projetos educativos. Jorge Teixeira ainda não definiu como será distribuído o dinheiro, o investimento passará por novos projetos, mas também pelo CEEC, por exemplo, alargando a sua atividade a outras disciplinas além da área da ciência.

Também foi atribuída uma Menção Honrosa, a cargo da Fundação Galp, que destacou o trabalho da professora Maria Francisca Macedo, professora do primeiro ciclo no ensino privado, em Lisboa. Autora da coleção de livros de aventura O Clube dos Cientistas, Maria Francisca Macedo procura fundir a criatividade e a ciência, estimulando a aprendizagem interdisciplinar.

Jorge Teixeira diz-se “professor de vocação e de coração” e, assegura, ver os seus alunos a ingressarem em grandes empresas ou a receberem convites do estrangeiro “vale mais do que qualquer Euromilhões”.

Antes de soltar uma gargalhada, faz uma confissão que combina com o título de professor do ano: “A sala de aula é a minha terapia.”