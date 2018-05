Acha que já conhece todos os benefícios do gengibre? Agora, sabe-se que pode salvar vidas

Já se sabe que o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e, agora, uma equipa de cientistas descobriu que também pode ajudar a salvar vidas: a sua raíz tem efeito antiemético, ou seja, previne os vómitos que provocam desidratação, o que, muitas vezes, pode levar à morte.



Num ensaio clínico feito com 140 crianças italianas entre os 12 meses e os 10 anos de idade, que tinham esta inflamação grave no estômago e intestinos, observou-se que o gengibre conseguiu diminuir tanto a frequência como a gravidade dos vómitos, sendo que o número de vómitos baixou 20%, comparativamente aos episódios que as crianças tiveram quando se administrou um suplemento com efeito placebo. As crianças receberam o extrato de gengibre em gotas, mas nem elas nem os médicos sabiam se estavam a ingerir gengibre ou um placebo.



Análises feitas numa escola com dois grupos também mostraram que o número de crianças que ficaram doentes diminuiu 28%, quando ingeriam gengibre, relativamente ao outro grupo (ao qual não foi administrado extrato de gengibre).



Ao The Independent, Roberto Berni Canani, autor da investigação e professor de pediatria da Universidade de Nápoles, em Itália, mostrou-se convicto de que esta nova descoberta sobre os efeitos do gengibre pode "potencialmente salvar vidas" já que, em todo o mundo, "a gastroenterite aguda ainda é uma das maiores causas de morte das crianças, principalmente em países em desenvolvimento". Segundo o médico, a desidratação é a complicação mais "frequente e perigosa" desta infeção, que pode ter outros sintomas como diarreia, febre e dores musculares.



"Prevemos que os resultados obtidos tenham um grande impacto na prática clínica do futuro e no aconselhamento parental relativamente ao tratamento da gastroenterite aguda", afirma Roberto Canani.



Os resultados foram apresentados na conferência anual da Sociedade de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica da Europa, na Suíça, e vão ser publicados numa revista científica, em breve. A equipa de investigação pretende, agora, testar se o gengibre também pode ter resultados eficazes em crianças que não têm gastroenterite aguda e fazer com que remédios caseiros possam evitar uma ida ao médico.