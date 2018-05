Pessoas criativas têm quase o dobro da probabilidade de serem esquizofrénicas

Uma análise da totalidade dos registos médicos e de educação da população sueca (são cerca de 10 milhões) permitu a um grupo de investigadores do King's College London encontrar uma forte ligação entre formacão superior ligada às artes e estas três doenças: transtorno bipolar, depressão e esquizofrenia. No caso desta última, a probabilidade quase duplica em relação ao resto da população.

Já se sabia que o cérebro das pessoas criativas funciona de forma diferente e é precisamente esta diferença que, acreditam os investigadores, as torna mais suscetíveis a problemas de saúde mental.

Os suecos que tinham estudado música, representação ou arte ao nível do ensimo superior tinham também mais doenças do foro psiquiátrico do que os restantes, como os que tinham estudado direito, por exemplo.

"A criatividade envolve frequentemente a ligação de ideias ou conceitos de uma forma que as outras pessoas não se lembrariam", explica James McCabe, autor do estudo, num artigo publicado na New Scientist. "Mas isso é semelhante à forma como o delírio funciona - por exemplo, ver uma ligação entre a cor da roupa de uma pessoa e fazer parte de uma conspiração do MI5 [o serviço britânico de informações]", sugere.

O autor acredita que a mesma diferença que torna as pessoas criativas pode estar ligada a fatores que as tornam mais propensas a ter problemas de saúde mental. Ou então, é também possível que as pessoas particularmente sensíveis à arte - ou artistas - tenham um maior risco de instabilidade emocional.

"Alguém que se comova a olhar para uma pintura pode ter maior sensibilidade artística mas também ser mais vulnerável à depressão", diz McCabe.

O estudo, publicado no The British Journal of Psychiatry, concluiu que além de terem 90% mais probabilidades de vir a ter esquizofrenia, os criativos têm também 62% maior probabilidade de sofrer transtorno bipolar e mais 39% no caso da depressão.