Nem todos os cereais são apropriados para vegans

Para os vegan, torna-se difícil encontrar fontes de vitamina D na sua alimentação. Os cereais eram uma boa opção, The Vegan Society, do Reino Unido, alerta que a vitamina D3, que faz parte de alguns dos mais populares, como os Rice Krispies, ou os Cheerios, tem origem em lã de ovelha, o que faz com que vegans não os possam comer, por evitarem qualquer produto que provenha de animais.

A ausência de informação nas caixas de cereais levou a que a organização pedisse esclarecimentos em relação ao tipo de vitamina D contida nos cereais. "Muitos cereais são enriquecidos com vitamina D3 de gordura animal ou vitamina D2, que é uma opção livre de animal. Infelizmente, sem entrar em contato com o fabricante, os consumidores não conseguem saber qual das vitaminas foi usada", esclareceu o porta-voz da sociedade ao jornal The Independent.

Os principais pedidos são qu seja explícito no rótulo, não só se é adequado para vegetarianos, mas também para vegans, e que sempre que possível, seja sempre escolhida a vitaminha que não provenha de animais.

Há outros cereais que não contêm esta vitamina mas que são adequados para vegans, como por exemplo os Shredded Wheat, que não estão à venda em Portugal, mas, mais uma vez, não têm essa informação no rótulo.

O porta-voz de The Vegan Society alertou os fabricantes para a importância deste aspeto. "Muitos não deram o passo de rotular os produtos vegans porque não reconhecem o impacto positivo que poderia ter nos seus clientes e nos seus negócios".