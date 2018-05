Cientistas andaram a estudar os fantásticos saltos desta aranha

As aranhas já são insetos que causam muita "comichão" quando estão quietas. Imagine se saltassem... o que, pelos vistos, já acontece!

Um estudo da Universidade de Manchester decidiu desafiar a "Kim", nome carinhoso que acabaram por dar ao aracnídeo durante a investigação, a fazer vários saltos, de modo a perceber a sua capacidade acrobática.

De nome cientifico Phidippus regius, esta espécie é muito conhecida pelos seus saltos surpreendentes e os cientistas pensam conseguir, com estas descobertas, criar mini-robots com a agilidade de salto destas aranhas.

A equipa criou uma plataforma em ambiente de laboratório e treinou a Kim para que saltasse de diferentes alturas e distâncias. Todos os saltos foram gravados por câmaras de velocidade ultra rápida e foram criados modelos 3D das suas patas e da estrutura corporal.

As conclusões foram surpreendentes. Esta espécie consegue saltar uma distância 6 vezes maior que o seu tamanho, ao contrário dos humanos que apenas saltam 1,5 vezes a sua altura. A sua força, ao saltar, é 5 vezes maior que o seu peso.

As estratégias de salto de Kim também iam alterando, consoante os desafios apresentados: em distâncias mais curtas, a trajetória utilizada foi rápida e baixa, para minimizar o tempo de voo e poupar energia; em distâncias mais longas os saltos eram mais lentos e mais eficientes energeticamente.

"Isto é incrível, se conseguirmos perceber esta biomecânica, podemos aplicá-la a várias outras àreas de investigação", nomeadamente na área da robótica, conclui Mostafa Nabawi, um dos autores do estudo.

A conclusão de que o papel do movimento hidraulico nas aranhas continua por descobrir é explicado por Bill Crowther, outro autor do estudo, ao afirmar que “os nossos resultados sugerem que, embora a Kim possa mover as pernas hidraulicamente, ela não precisa da potência adicional da hidráulica para alcançar o seu extraordinário desempenho de salto."