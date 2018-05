Sílvia Alberto: "A Eurovisão, aqui, significa que estamos a lutar pela liderança da Europa"

Entre conferências de imprensa, ensaios e todos os preparativos que a organização do Festival Eurovisão da Canção exige às suas apresentadoras, Sílvia Alberto conseguiu alguns minutos para conversar com a VISÃO. A profissional da RTP apresentou o seu primeiro Festival RTP da Canção em 2008 e, desde aí, sozinha ou acompanhada, já conduziu 11 galas do concurso, entre finais e semi-finais.

No dia em que se realiza a primeira semi-final do espetáculo, que se estima ser visto por 200 milhões de espectadores em todo o mundo e que se realiza este ano em Portugal graças à vitória de Salvador Sobral, no ano passado, ficamos a conhecer a ligação da apresentadora ao Festival desde a sua infância. E ainda o "feliz acaso" de ter apresentado vários formatos televisivos associados à música e aos talentos; a primeira vez como apresentadora do Festival RTP da Canção; a viagem a Dusseldorf em 2011 com locutora portuguesa na Eurovisão; a opinião sobre o novo modelo do concurso em Portugal e a organização portuguesa deste ano. Veja o vídeo.