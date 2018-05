Passar férias numa suite subaquática vai ser possível nas Maldivas

No resort Conrad Maldives Rangali Island, em breve, o luxo passará por relaxar debaixo de água, seja para dormir, seja no restaurante

David Cowan/Conrad Maldives Rangali Island

Imagens surpreendentes da primeira villa subaquática do mundo deixam qualquer um de boca aberta, a suspirar e a sonhar com um Euromilhões chorudo. Cinco metros abaixo da superfície do mar, no Oceano Índico, está a ser ultimada a primeira suite no meio dos peixes. São 30 metros quadrados, com um quarto king-size, uma casa-de-banho e uma sala de estar.

No resort Conrad Maldives Rangali Island, está prevista para novembro, a abertura da Muraka, cuja palavra significa coral em divehi, língua oficial do país. Foram precisos cerca de 12 milhões de euros para construir este quarto que simboliza o expoente máximo do luxo, permitindo aos hóspedes uma experiência, literalmente, debaixo de água, com uma panorâmica de 180 graus de vida marinha. A villa Muraka poderá hospedar até nove pessoas e conta com dois andares ligados por uma escada em espiral e um elevador.

David Cowan/Conrad Maldives Rangali Island

À superfície, onde se pode respirar ar puro, o andar ocupa 550 metros quadrados e tem uma cama king-size e uma casa-de banho com uma banheira virada para o Índico. Quem ali dormir pode contar com um quarto para o mordomo, uma cozinha, um bar e uma zona de jantar. Nos dois decks, um deles com uma infinity pool, há vários lugares ideais para apreciar tanto o nascer do sol como o ocaso.

David Cowan/Conrad Maldives Rangali Island

Esta villa é um projeto do premiado arquiteto japonês Yuji Yamazaki, com o interior minimalista, marcado por paredes e tetos de vidro reflexivo, acabamentos em couro macio e detalhes em mármore e granito. As matizes naturais e os materiais foram escolhidos com a intenção de reforçar o ambiente submarino. À Nippura Co., um dos principais fabricantes de aquários do Japão, coube a criação e instalação de uma cúpula de acrílico no edifício de alta tecnologia com uma cobertura externa feita de duas camadas de aço e betão.

David Cowan/Conrad Maldives Rangali Island

“Guiados pela nossa inspiração em oferecer experiências inovadoras e transformadoras aos nossos viajantes globais, a primeira residência submarina do mundo incentiva os hóspedes a explorar as Maldivas de uma perspetiva inteiramente nova abaixo da superfície do mar", disse Ahmed Saleem, arquiteto-chefe do projeto, à revista Forbes.

David Cowan/Conrad Maldives Rangali Island

Quem dormir no Conrad Maldives Rangali Island pode optar por fazer excursões personalizadas e usufruir de uma série de comodidades, como o serviço VIP de chegada rápida e partida do aeroporto, uma lancha privada para percorrer a ilha, tratamentos de spa diários, uso exclusivo dos iates e lanchas do resort e acesso a uma variedade de desportos aquáticos, como jet ski. A estada inclui também o serviço de mordomo 24 horas e acesso a um personal trainer, um instrutor de ioga e um chefe de cozinha.

Além da dormida envolvida pelo ambiente natural da vida marinha, as refeições também podem tomadas debaixo de água. O Ithaa, primeiro restaurante subaquático do mundo, tem capacidade para até 14 pessoas de cada vez e custa cerca de 336 euros cada. Já estão a aceitar reservas para retiro exclusivo, mas sem divulgarem as taxas de reserva. Mesmo que a viagem não se concretize, vale a pena sonhar acordado.