Como se organiza a hierarquia dos Hell's Angels

HANGAROUND

É o primeiro estágio para pertencer ao clube. Começa-se a frequentar as suas “clubhouses”, a convite de algum membro, a ir a concertos ou a outros eventos organizados pelo clube. Ao mesmo tempo, os membros dos Hell’s Angels aproveitarão estas ocasiões para julgar o carácter do iniciante.

PROSPECTS

São os candidatos a pertencer ao clube que ainda se encontram à experiência e que já vão a mais eventos organizados pelo charter (o nome que dão a cada filial). Para se tornar um membro oficial dos Hell’s Angels, tem de ser conhecido do clube há, pelo menos, um ano, e tem de ter um voto positivo de todos os membros do charter. Só depois o candidato se tornará um membro “full colour”. Algumas fontes de informação referem que estes elementos podem ser desafiados a cometer um crime para mostrarem a sua lealdade ao clube e poderem então ser admitidos.

FULL COLOUR

Os membros passam a ser assim designados quando integram plenamente o clube. Podem participar em todos os eventos e usar as “cores completas”, isto é, um colete com a totalidade dos emblemas que caracterizam o clube.

CAPITÃO DE ESTRADA

É o elemento que estuda o itinerário e é responsável por todas as deslocações de moto do grupo.

SARGENTO DE ARMAS

Tem a seu cargo a segurança e a proteção do clube e dos seus membros. Deve zelar pelo cumprimento dos estatutos e regulamentos do clube. Deve vigiar sobretudo os Prospects e identificar os membros desleais.

TESOUREIRO

Responsável pela gestão de fundos. Regista receitas, despesas, controla gastos e donativos.

SECRETÁRIO

Trata dos registos do clube, organiza a lista de membros e os estatutos, regista as reuniões do comité executivo e organiza as atas.

VICE-PRESIDENTE

Substitui o presidente na sua ausência. Coordena e supervisiona todos os elementos do clube e funciona como intermediário entre os membros e o presidente.

PRESIDENTE

É o elemento que tem a autoridade máxima. Normalmente é designado entre os fundadores da charter. É responsável pelas reuniões e por impor a ordem.