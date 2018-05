Basta carregar num botão e esperar dez minutos: assim se monta uma casa

A empresa inglesa Ten Fold desenvolveu uma tecnologia que permite montar uma casa onde quiser e em apenas dez minutos. A mesma tecnologia pode ser aplicada, não só a casas, também à construção de hotéis, armazéns, escritórios... A qualquer espaço. No vídeo, saiba mais sobre esta "tecnologia que permite que o espaço, as pessoas e as coisas com que eles vivem e trabalham estejam onde e quando forem necessários"