Roupa interior que não precisa de ser lavada? Sim, já há quem venda. Mas haverá quem queira usar?

"Faça mais, lave menos" é o slogan utilizado pela Organic Basics para apresentar a nova coleção de camisolas, meias e roupa interior que "aguenta semanas sem ser lavada". A iniciativa da marca dinamarquesa pretende ser mais amiga do ambiente: gastamos menos água, perdemos meos tempo e gastamos menos energia a lavá-las.

Os criadores explicam que "a indústria da moda é tramada, mas sabia que lavar e secar roupa é o correspondente a dois terços do impacto ambiental de uma peça de roupa? Na nossa opinião, este problema precisa de ser resolvido pela indústria da moda primeiro (que somos nós). Acreditamos em estabelecer padrões mais elevados e liderar o caminho quando se trata de moda sustentável.”

A coleção SilverTech 2.0 vai oferecer aos compradores uma sensação de frescura mais duradora, uma vez que é feita por uma fórmula de prata (utilizada pela NASA na Estação Espacial Internacional para purificar a água) de alta tecnologia que, supostamente, mata 99,9% das bactérias e odores, e também porque as peças são respiráveis - as zonas de onde suamos mais vêm com ventilação.

As peças desta coleção são feitas através de materiais 100% reciclados, não têm costuras e ajudam a regular a temperatura corporal em situações tanto de frio como de calor. O processo de criação "é puramente mecânico, economiza as emissões de CO2 e uso da água até 90%."

A SilverTech 1.0 antecedeu esta coleção e foi considerada a campanha mais bem sucedida na Península Escandinava. Teve mais de 1.900 apoiantes de 22 países. Este novo lançamento já ultrapassou a sua meta original de 20 mil libras e arrecadando até agora mais de 37 mil.