Maus hábitos de vida das mães na gravidez respondem por centenas de mortes de bebés

Investigadores do Instituto britânico da Saúde Infantil de Great Ormond Street estudaram a taxa de mortalidade em crianças até aos cinco anos em Inglaterra e na Suécia e concluiram que, no primeiro caso, este óbitos acontecem com uma frequência 50% superior.

Apesar de serem dois países com níveis parecidos de desenvolvimento económico e de saúde, a investigação, que decorreu entre 2003 a 2012, apurou que em Inglaterra morrem 29 em cada 10 mil crianças, enquanto que na Suécia morrem apenas 19. Ou seja, a taxa de mortalidade infantil em Inglaterra é uma vez e meia mais alta que na Suécia.

Para melhor entender a causa destas mortes prematuras, foram tidos em conta fatores como a idade da mãe, a posição socioeconómica da família, a duração da gravidez, o peso da criança à nascença, o género e se nasceram com alguma deficiência.

Os investigadores concluíram que diferença entre os dois países está relacionada com as condições de saúde das mães. Em Inglaterra, observa-se uma maior desigualdade no acesso a cuidados de saúde para todos os cidadãos. Entre 2003 e 2005, 20% da população menos carenciada pagava sete vezes menos de renda de casa do que os equilvalentes 20% da população mais carenciada. Este contraste origina piores cuidados de saúde durante a gravidez e, consequentemente, o nascimento de bebés prematuros, com peso a menos ou com defeciências.

Em declarações à estação de televisão francesa Euronews, Pia Hardelid, uma das autoras do estudo, explica que "se queremos fazer alguma coisa em relação à situação de Inglaterra, temos de melhorar os cuidados na gravidez".

Na Suécia, as mulheres conseguem mais facilmente, ao contrario das mulheres inglesas, manter peso e alimentação saudáveis durante a gravidez, evitar dogas, álcool e tabaco. Hardelid refere que "é muito mais fácil ter um filho quando somos saudáveis e não temos de nos preocupar com questões como pagar a renda da casa ou se vamos ter dinheiro para comer."