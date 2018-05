Os alimentos que deve comer ou evitar se está a tentar engravidar

Apesar de não ser apenas a alimentação saudável que aumenta a probabilidade de engravidar, pois fatores como a idade e as condições de saúde também contam, o casal deve preferir alguns alimentos em detrimento de outros.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Harvard fez uma revisão de vários estudos anteriores sobre o tema e concluiu que tanto o homem como a mulher devem dar prioridade ao peixe (com cuidado, porque se for exposto a "altos níveis de contaminação ambiental" é perigoso), às aves, aos cereais integrais, às frutas e aos legumes, pois vão aumentar a fertilidade feminina e melhorar a qualidade do sémen nos homens.

Veja a lista dos alimentos mais importantes a ser ingeridos pelos dois sexos:

Mulheres:

- Salmão

- Frutos de casca rija e sementes

- Espinafres

- Leguminosas

- Produtos integrais

- Frutas e vegetais, no geral

Homens:

- Chocolate preto

- Bagas (framboesas/morangos)

- Citrinos: Antioxidantes

- Peixe (Ricos em Omega 3 e em Zinco)

- Frango

- Produtos Integrais

Dos alimentos a evitar fazem parte os bolos, as bolachas, a margarina e a comida processada que contém muitos ácidos gordos. Os laticínios, a soja, as bebidas alcoólicas e a cafeína, não mostraram, neste estudo, estar ligados à infertilidade.

No entanto, para os investigadores, ainda há muito que estudar para que possa ser feita uma lista definitiva do que se deve e não se deve comer quando se quer engravidar.