Captado em vídeo momento em que a única fêmea de lobo selvagem da Dinamarca foi abatida a tiro

Dois fotógrafos da vida selvagem filmavam um grupo de três lobos na região de Jutland quando um carro encosta e um homem dispara um tiro certeiro que mata a única fêmea conhecida da espécie na Dinamarca.

O episódio ocorreu na semana passada e o vídeo, a circular na Internet, está a provocar uma onda indignação generalizada

Quando o veículo onde estava o atirador seguiu marcha, os fotógrafos ligaram para a polícia, que já deteve, entretanto, um homem de 66 anos. O suspeito nega ter disparado sobre o animal e a investigação vai agora abranger a sua propriedade, carro, armas, bem o local em que o lobo foi morto.

Segundo vários órgãos de comunicação dinamarqueses, o terreno pode ser do antigo candidato a deputado Steffen Troldtoft e há notícias a dar conta de que o autor dos disparos é da sua família.

Desde 1813 que não se viam lobos selvagens na Dinamarca. Em 2012, apareceram quatro machos, a que se juntou, no ano passado, uma fêmea que, segundo relata o The Guardian, percorreu 500 quilómetros, a partir da Alemanha, até chegar ao país. Mas se esta esperança na constituição de uma alcateia na Dinamarca foi celebrada por muitos, não o foi por todos: Alguns agricultores têm acusado os lobos de matar as suas ovelhas, levando o governo a criar um esquema de compensação para os lesados.