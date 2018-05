Comité Olímpico checo quer um hino mais longo para os atletas terem tempo de insuflar o patriotismo

Os 69 segundos do hino da República Checa não são suficientes para que os atletas sintam o calor da pátria quando estão no pódio.

Foi esta a razão que levou o Comité Olímpico (CO) do país a encomendar a uma nova versão a um compositor, até porque, justificam, este ano comemora-se o centenário da República (a Checoslováquia, entretanto separada, foi criada em 1918).

Jiri Kejval, presidente do CO, declarou que a sua intenção era “abrir um debate nacional sobre o hino” e não “impor uma nova versão ou mudá-lo”. Mas a polémica instalou-se mesmo depois de conhecidas as seis novas versões apresentadas pelo compositor Miloš Bok. É que não só lhe foi pedido que alargasse o tempo da canção como, também, a tornasse mais épico, “em linha com as necessidades dos atletas”, explicou Kejval.

E quais são essas premências? O hino da República Checa tem apenas uma estrofe e dura 69 segundos. O CO argumenta que estes 69 segundos não são suficientes para os desportistas sentirem os corações a insuflar de patriotismo quando estão no pódio. Ou seja, nem chegam ao limite de 75 segundos impostos nas olímpiadas (todos os hinos nacionais são encurtados para as cerimónias de atribuição de medalhas). Por exemplo: o nosso hino, “A Portuguesa”, tem de acordo com a versão do site da Presidência da República, 78 segundos. O francês tem cinco minutos e o italiano quatro minutos, mas a todos é feita uma versão de 75 segundos para os Jogos Olímpicos.

A origem do hino “Kde domov muj” (“Onde está a minha casa”) remonta à canção, com dois versos, de uma comédia teatral de 1834. A música tornou-se tão popular que o primeiro verso foi adotado para a primeira parte do hino da Checoslováquia, em 1918. A segunda parte do hino era um verso composto na língua eslovaca.

Assim, quando em 1993 a Checoslováquia se dividiu em República Checa e Eslováquia, o hino também se dividiu. Cada um dos países ficou com um dos versos. Mas, enquanto a Eslováquia recuperou mais um antigo verso para o seu hino, a República Checa ficou só um um. E o CO queria alterar a situação.

A discussão saltou para a opinião pública e o primeiro-ministro checo teve de vir a terreiro dizer que “temos um hino harmonioso e não há necessidade de mudá-lo”. Apesar destas declarações, o presidente do CO não se deu por vencido e afiançou que a discussão estava lançada e que todos estavam a falar disso.