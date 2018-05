Chocolate preto diminui mesmo o stress. A "melhor invenção do planeta", diz a ciência

Depois de em estudos anteriores se ter provado que diminuía o risco de contraír doenças cardiovasculares, há uma nova descoberta para os amantes de chocolate preto.

Investigadores do Centro Adventista de Ciências da Saúde da Universidade de Loma Linda, no sul da Califórnia, estudaram especificamente a concentração de cacau (o ideal é a tablete ter, no mínimo, 70% de chocolate preto) e descobriram que o chocolate preto, para além de melhorar a memória e o humor e criar mais imunidade no corpo humano, reduz o stress. É assim considerado por eles "a maior invenção do planeta".

São os flavonóides, constituinte do cacau, os responsáveis pelos vários beneficios: São antioxidantes, agentes anti-inflamatórios e beneficiam a saúde cerebral e cardiovascular.

"Esta é a primeira vez que analisamos o impacto de grandes quantidades de cacau em doses tão pequenas, como uma barra de chocolate de tamanho normal em humanos durante curtos ou longos períodos de tempo (...) estes estudos mostram-nos que quanto maior a concentração de cacau, mais positivo é o impacto na cognição, memória, humor, imunidade e outros efeitos benéficos", explica Lee S. Berk, um dos autores do estudo,

No entanto, é preciso continuar a investigar o efeito do cacau nas células imunitárias e aumentar a amostra de estudo.