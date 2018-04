Tudo aponta para que morte de Avicii tenha sido suicídio

A família de Avicii confirmou esta quinta-feira que o DJ deixou uma carta de despedida.

Na passada segunda-feira, agradeceram o apoio por parte dos fãs e amigos e pediram privacidade neste momento delicado. Hoje, voltaram a emitir um comunicado onde não esclarecem, mas deixam implícito que Tim Bergling (o seu nome de nacença) possa ter posto fim à sua própria vida.

"O nosso amado Tim era um errante, uma frágil alma artística em busca de respostas para questões existenciais.

Um perfeccionista que viajou e trabalhou duro a um ritmo que o levou ao stress extremo.

Quando parou de fazer digressões queria encontrar um equilíbrio na vida para ser feliz e ser capaz de fazer o que ele mais amava - música.

Ele realmente lutou com pensamentos sobre o significado, a vida, a felicidade.

Ele não podia continuar mais.

Ele queria encontrar a paz.

O Tim não foi feito para a máquina de negócios em que se encontrava; ele era um homem sensível que adorava os seus fãs, mas evitava os holofotes.

Tim, serás eternamente amado e tristemente perdido.

A pessoa que eras e a tua música manterão a tua memória viva. Amamos-te.

A tua família."

Recorde-se que Avicii foi encontrado morto no dia 20 de abril, no quarto de um hotel em Omã, onde passava férias com os amigos.