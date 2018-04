Mega-colisão de galáxias há 12 mil milhões de anos está a deixar os cientistas perplexos

É a primeira vez que os cientistas "vêem" uma colisão desta dimensão e a descoberta pode mesmo modificar a compreensão atual sobre a forma como o universo funciona.

O fenómeno foi captado por uma equipa internacional de cientistas, que, com recurso aos telescópios mais potentes do mundo, conseguiram perscrutar 90% da extensão observável do universo.

A luz do SPT2349-5, assim chamaram os astrónomos ao enorme aglomerado, começou a sua viagem até nós quando o universo tinha cerca de um décimo da sua idade atual.

Os cálculos apontam para que, desde então, centenas de outras galáxias se tenham juntado aquele amontoado inicial, deixando-o com uma massa equivalente a mil biliões de sóis - o maior objeto conhecido no universo inteiro.

"Ter apanhado um aglomerado massivo de galáxias no espasmo da formação é espetacular por si só", congratula-se Scott Chapman, astrofísico da Universidade de Dalhousie, em Halifax, Canadá, um dos autores do estudo publicado na Nature. "Mas o facto de isto acontecer tão no início da história do universo representa um desafio formidável para a nossa compreensão atual do modo com as estruturas se formam no universo."

Segundo o que sabia até aqui, aglomerados tão massivos como este deveriam demorar o dobro do tempo que o SPT2349-56 levou a evoluir. "Como é que este conjunto de galáxias ficou tão grande tão depressa é um mistério", explica Tim Miller, coautor do estudo. "Não foi sendo construído gradualmente ao longo de milhares de milhões de anos, como os astrónomos esperariam", acrescenta.

As 14 galáxias envolvidas na colisão cósmica são do tipo de formação intensa de estrelas, caracterizado pelo nascimento de milhares de estrelas por ano. Seria de esperar que estas galáxias, como consomem o seu gás a uma grande velocidade, se "apagassem" rapidamente, o que não aconteceu, deixando os especialistas perplexos com a forma como estas puderam manter-se tão brilhantes.