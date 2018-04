Idade mínima de utilização do Whatsapp vai subir para 16 anos

A partir de maio, o Whatsapp vai subir a sua idade mínima de utilização na Europa de 13 para 16 anos. Esta alteração pretende ir ao encontro das novas políticas de privacidade impostas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), de maneira a proteger as crianças nas redes sociais. No resto do mundo, a idade mínima continua a ser 13 anos.

Fica a dúvida de como é que essa regra vai ser implementada, uma vez que não é possível provar que a pessoa diz a verdade ao confirmar que tem 16 anos e ao aceitar os termos e condições. Atualmente, nem o Facebook, nem o Whatsapp conseguem apurar a veracidade destas respostas.

Fundado em 2009, o Whatsapp já tem vindo a ser pressionado para acabar com as mensagens encriptadas e para deixar de partilhar informações com o Facebook.

No entanto, a plataforma explicou que não pretende “partilhar as informações de conta para melhorar a experiência com o produto”. Segundo dados de janeiro, o Whatsapp conta com mais de 1.500 milhões de utilizadores.

A permissão para fazer o download de toda a informação da conta é outra das alterações da rede social depois da implementação das novas políticas de privacidade. Desses dados fazem parte a marca e modelo do telemóvel do utilizador, os contactos e grupos, fotografias, vídeos e números bloqueados.

Já o Facebook, que tem uma política de privacidade diferente, vai passar a pedir permissão parental àqueles que pretendem começar a usar a rede social. Mas nem neste caso é possível confirmar se a autorização é verdadeira.