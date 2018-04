Cientistas trocaram sem querer os pinguins e acabaram por registar o maior mergulho de sempre

32.2 minutos, foi quanto durou o mergulho de um dos pinguins monitorizado por engano - mais 5 minutos debaixo de água do que o anterior recorde.

O estudo, liderado por um ecologista da Marinha, Kim Goetz, do Instituto Nacional Neozelandês da Água e da Pesquisa Atmosférica, juntamente com outros investigadores na Nova Zelândia e dos Estados Unidos, consistia em seguir 20 pinguins imperador reprodutores para perceber melhor os seus comportamentos em relação à alimentação e ao mergulho.

Mas, por engano, os pinguins que foram marcados e acompanhados por sinais de satélite foram os não-reprodutores, que iriam passar maior parte do ano a caçar e longe das bases onde os cientistas trabalhavam, o que costuma dificultar o estudo.

Para surpresa da equipa, os resultados foram um conjunto de várias descobertas em relação a um grupo demográfico que não faziam intenção de estudar.

Durante o período em que estavam a ser seguidos, que começou em 2013, os pinguins percorreram distâncias entre os 273 e os 9.000 quilómetros e fizeram mergulhos que duravam entre 1 e 32.2 segundos.

Agora está em causa a razão pela qual estes animais aguentam tanto tempo a mergulhar, quando, segundo a sua fisiologia, o máximo que conseguem estar sem respirar são 8 minutos. A dificuldade em arranjar comida ou o facto de não conseguirem encontrar buracos no gelo podem ser, para Goetz, as razões deste aumento tão drástico. O cientista acrescenta ainda que "se o animal está a mergulhar e a gastar todo o seu oxigénio para chegar lá, geralmente é porque vale a pena".

Os resultados mostraram que as alturas favoritas desta espécie para mergulhar são durante o dia e durante o crepúsculo, com 5.5 e 5.6 mergulhos por hora, respetivamente. Durante a noite, o número de mergulhos é muito reduzido. Apenas 0.4 mergulhos por hora.

O próximo objetivo é colocar câmeras nos pinguins e ver o que é que fazem exatamente quando mergulham, o porquê do mergulho e se estes resultados estão relacionados com as alterações climáticas ou as condições em que o gelo se encontra.

O pinguim imperador consegue mergulhar até 500 metros de profundidade e é considerado o melhor “mergulhador”. Vive apenas na Antártica e enfrenta, todos os dias, os mares mais difíceis e frios. É também a espécie mais alta e pesada de todas.