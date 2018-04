Youtuber condenado por vídeo de cão a fazer a saudação nazi

O youtuber escocês, que tem mais de 180 mil seguidores, foi condenado esta segunda-feira, no Tribunal de Xerife de Airdrie, por divulgar material "ofensivo, antissemita e racista".

Mark Meechan, que a defesa descreveu durante o julgamento, em março, como um homem "tolerante e liberal", considera-se inocente e alega que partilhou as imagens como uma "piada" para a aborrecer a namorada. Para o youtuber, a sua condenação levanta questões relacionadas com a liberdade de expressão e abre "um precedente perigoso": "as pessoas dizerem coisas, esse contexto ser completamente ignoradas e depois poderem ser condenadas por isso."

O xerife Derek O'Carroll considerou, por seu lado, que se o direito à liberdade de expressão é importante, a lei "estabelece necessariamente limites a esse direito em todos os países democráticos".

Na leitura da sentença, O'Carroll sublinhou ainda que a namorada nem sequer é subscritora do canal onde foi publicado o vídeo.