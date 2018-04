O futuro do luxo passou por Lisboa

O luxo desceu do patamar dos clássicos, mas isso não quer dizer que esteja a tornar-se menos exigente. Numa era em que se valoriza a experiência mais do que o os objetos, Lisboa recebeu a 18 e 19 de abril apresentações e debates com CEO’s de empresas do sector, designers e editores de moda para antecipar o que vai mudar nos próximos anos

À quarta edição da Condé Nast Luxury Conference, organizada pela primeira vez em Lisboa, a linguagem do luxo, tema deste ano, fala para um mundo que ainda estamos a tentar compreender. Depois de cidades como Oman, Seul ou Florença (em 2019 o destino será na África do Sul), Suzy Menkes, editora internacional da Vogue e mentora da ideia, encontrou na capital portuguesa entusiasmo, história e uma ligação linguística “que chega a todos os países onde se fala português, do Brasil a África”. Assim explicou aos jornalistas na manhã anterior ao início da conferência que trouxe a Portugal centenas de empresas, criadores de moda e marcas do sector do luxo. E quando se fala do luxo segundo a Condé Nast, grupo que detém títulos como a Vogue, a Vanity Fair ou a GQ, fala-se do carimbo das suas publicações, que influenciou a programação, bem como os nomes escolhidos para as apresentações e debates.

Marta Marques e Paulo Almeida, a dupla de designers portugueses da Marques’ Almeida, sediada em Londres, é um desses casos. Para além do peso do convite, Marta destaca “o prazer de fazer aqui a ligação entre o trabalho que estamos a fazer lá fora e as nossas raízes portuguesas.” A marca, que desde o início chamou a atenção dos editores da Vogue inglesa e em 2015 ganhou um prémio do grupo LVMH para jovens designers (que incluiu uma bolsa de 300 mil euros e orientação de especialistas da indústria) trouxe frescura a materiais como o denim e lançou pistas sobre a forma de comprar das novas gerações. “Foi isso que nos motivou a criar a marca, a ideia de pensar uma linguagem de luxo diferente, mais acessível, e para uma geração que não se identifica com um luxo distanciado da realidade, intocável ou demasiado perfeito,” resume Marta. Esse objetivo começou logo na forma como desafiaram as regras dos desfiles e das campanhas (preferiram sempre apostar em raparigas com personalidade e não em modelos, estabelecendo uma premissa de diversidade) e no empenho em que hoje 100% da produção da Marques’Almeida fosse feita em Portugal. “É tudo uma questão de mentalidade”, afirma Marta Marques, “Um par de ténis pode ser luxo, tem mais a ver com ter-se um ponto de vista, com o lado artesanal, com a ideia e não com o valor de uma peça.”

Federico Marchetti, fundador da plataforma de e-commerce Yoox, que entretanto se juntou a outro site de compras de luxo, o Net-a-Porter e agora é CEO do grupo, explicou que quase metade das vendas vêm de uma pequena percentagem de consumidores fieis (sinal de que o luxo ainda é de acesso restrito). Mais: reforçou a importância do conteúdo do site, mas sobretudo da revista de moda e tendências Porter, lançada em 2014 e publicada a cada estação, que acaba de ganhar uma versão digital, e da Inteligência Artificial, que vai transformar a compra numa experiência ainda mais pessoal. Contar histórias é oferecer possibilidades que antes não existiam, tal como defendeu Paula Amorim, proprietária e presidente do Amorim Luxury Group, ou Giambattista Valli, um designer que fala diretamente para as emoções ou não tivesse reinventado várias vezes o vestido em tule.

Outro fenómeno de vendas que está a baralhar as contas do luxo através das emoções, é a a marca de malas de viagem Rimowa, liderada por um dos CEO’s mais jovens da indústria, Alexandre Arnault, 25 anos, filho de Bernard Arnault, presidente do LVMH, o grupo que reúne marcas como a Louis Vuitton, a Christian Dior, a Fendi ou a Givenchy. “A experiência tornou-se mais importante do que sermos donos de objetos”, disse Alexandre na apresentação que abriu o primeiro dia da conferência. “A autobiografia que criamos nas redes sociais chega mais longe do que a nossa própria memória, mas isso também nos torna mais exigentes.” Queremos mais e melhor, não necessariamente para guardar para sempre. E isso também passa pela imagem que queremos passar aos consumidores. Felipe Oliveira Baptista, o português que é diretor criativo da Lacoste há oito anos, pegou na herança da marca francesa, feita de símbolos tão imediatamente reconhecíveis quanto o polo e o crocodilo, e quis torná-la relevante hoje. Felipe, que no segundo dia da conferência foi entrevistado por Suzy Menkes e Manuel Arnaut, o diretor português da Vogue Arábia, agitou os designs clássicos, colaborou com a Supreme e com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Para esta última desenhou uma linha em que substituiu o tradicional crocodilo por animais de espécies em vias de extinção. O resultado, claro, chamou imediatamente a atenção de uma indústria obcecada pela rapidez.

Ik Aldama

A sustentabilidade e a diversidade (Felipe falou nas muitas nacionalidades que se cruzam na sua equipa) estiveram entre os temas mais discutidos. Uma inevitabilidade agora que o sector do luxo (tal como grandes grupos como a Inditex ou a H&M) está finalmente empenhado em encontrar compromissos para uma indústria circular e plural. Suzy Menkes também reforçou a importância da questão, salientado o trabalho de marcas como a Stella MaCartney, uma das primeiras criadoras a provar que era possível fazer desta preocupação uma prioridade. “Acho que ela não lhe chamaria um luxo, mas a verdade é que fez uma coisa muito importante que foi mostrar às pessoas que existe uma visão ética da moda, mostrou que pode existir pele que também é sustentável. E é importante que os consumidores se preocupam como foram feitas as suas peças da mesma forma que querem saber de onde vêm os seus ovos.” O mesmo disse Sophie Hackford, que falou várias vezes ao longo da conferência sobre a forma como a tecnologia vai estar ao serviço dos consumidores, tanto no desenvolvimento de máquinas cada vez mais inteligentes e capazes de comprar por nós, como na chegada de materiais criados com a ajuda da biologia, da química e da física de forma a serem capazes de mudar de forma ou cumprir diferentes de necessidades.

Heather Shuker

Maria Grazia Chiuri, a primeira mulher a tomar as rédeas da Dior, fala em desenhar moda à medida das mulheres de hoje, mulheres que “são femininas, mas de uma forma forte.” Exemplo disso é a sua última coleção de pronto-a-vestir em que a certa altura uma t-shirt atira com a pergunta:”Why have there been no great women artists?” ou o fenómeno que foi o estampado “We should all be feminists”, que desenhou para o verão do ano passado. A diretora criativa, que está a trabalhar em seis coleções ao mesmo tempo, suspira quando Suzy Menkes lhe pergunta pela solução para a rapidez da moda, cada vez mais exigente. “Tento que a cada estação as lojas e a campanha tenham a mesma linguagem e isso não é fácil,” mas é também por isso que consegue comunicar, mesmo sendo uma italiana numa casa tão francesa. “A língua não é importante quando fazemos as coisas com paixão,” resume.