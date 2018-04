Como a descoberta de que as moscas procuram álcool quando não têm sexo pode ajudar a compreender a adição

O novo estudo, publicado no Current Biology e conduzido pela neurocientista Galit Shohat-Ophir, da Universidade de Bar-llhan, Israel, conclui que, para as moscas da fruta, o processo de ejaculação pode ser fonte de prazer, quando, até aqui, se assumia que isso só acontecia com os mamíferos.

Um estudo anterior da mesma investigadora tinha permitido concluir que as moscas gostavam de sexo, mas não que parte específica da atividade sexual: se o longo ritual de acasalamento, as feromonas da fémea ou a ejaculação. "Queriamos perceber que parte do processo de acasalamento implica a sensação de recompensa para a mosca", explica Galit Shohat-Ophir.

O processo para o descobrir passou pelo uso de "ferramentas optogenéticas" para desenvolver geneticamente criaturas com células cerebrais que, resumindo, podem ser ligadas e desligadas usando a luz.

A equipa criou moscas da fruta com células cerebrais que produziam um químico chamado corazonina (a substância que desencadeia a ejaculação das moscas) sempre que viam uma luz vermelha.

Os insetos foram depois colocados numa "arena" que tinha metade do espaço iluminada por uma luz vermelha. A análise dos movimentos das moscas revelou que os machos preferiam estar nessa região, levando os cientistas a concluir que era a ejaculação que era prazerosa para os machos.

O passo seguinte foi treinar as moscas para associar a ejaculação induzida pela luz vermelha a um cheiro em particular e o resultado confirmou a teoria.

Com esta conclusão, faltava testar como a ejaculação, entendida pelo cérebro como uma recompensa natural e aumentando por isso os níveis de neuropeptídeos, afeta o desejo das moscas por álcool. Nesta última experiência, as moscas que tinham ejaculado nos dias anteriores e tinham o cérebro cheio destes neuropeptídeos mostraram-se menos interessadas numa refeição com teor alcoólico. Pelo contrário, as moscas que não tinham ejaculado nos dias anteriores optaram pela refeição alcoólica.

"As moscas macho privadas sexualmente têm uma motivação acrescida para consumir álcool como recompensa alternativa", explica a investigadora, que adianta que este tipo de trabalho pode ser usado para estudar a biogogia básica por trás de comportamentos humanos como a adição.

"Os princípios segundo os quais o cérebro processa a recompensa estão extremamente conservados em todos os animais", prossegue, explicando que o processo de abuso de drogas usa os mesmos sistemas no cérebro implicados nos processos naturais de recompensa.

Os investigadores especulam, por isso, que a vulnerabilidade de alguém à adição possa ser influenciada pela quantidade de "recompensas" que recebe de outras fontes.