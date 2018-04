20 coisas que os cinquentões provavelmente sabem fazer e a maioria dos millenials não faz nem ideia

Sabe instalar uma tomada? Três quartos das pessoas com mais de 55 anos provavelmente vão responder sim. Mas só perto de um quinto dos jovens nascidos entre 1980 e 1996 vão responder afirmativamente. Foi o que revelou um estudo financiado pelo grupo internacional Bupa Care Homes, especializado no cuidado sénior, que inquiriu 2 mil adultos britânicos sobre o seu nível de confiança na realização de várias tarefas.

E se os resultados do inquérito permitiram reunir esta lista de 40 coisas que os mais velhos sabem fazer ou fazer melhor que os mais novos, não parece haver dúvidas de que as gerações mais recentes não têm os mesmos níveis de conhecimento geral, e que a culpa é, em parte, da facilidade em recorrer à Internet (opinião de quase três quartos).

No total, 81% dos inquiridos admitiram procurar online as respostas que necessitam, enquanto 25% pedem ajuda aos amigos ou familiares mais velhos. No entanto, 87% manifestaram o desejo de ter mais capacidades práticas sem ter de recorrer à Internet.

20 coisas que os mais velhos sabem ou fazem melhor que os millennials

- Ver as horas num relógio analógico (mais de 55 anos - 90% sabem; 25 a 34 anos - 61% sabem)

- Gerir o dinheiro (86% contra 52%)

- Passar uma camisa a ferro (84% contra 51%)

- Coser um botão (81% contra 41%)

- Usar um índice (77% contra 35%)

- Engraxar sapatos (77% contra 28%)

- Usar os talheres pela ordem certa (77% contra 39%)

- Escrever uma carta formal (77% contra 43%)

- Instalar uma tomada (73% contra 21%)

- Escrever sem erros sem usar um corretor ortográfico (72% contra 39%)

- Pôr a mesa de forma correta (70% contra 39%)

- Fazer jardinagem (65% contra 22%)

- Saber o tempo de vida dos alimentos frescos (63% contra 28%)

- Tratar uma queimadura (62% contra 32%)

- Tirar nódoas da roupa (58% contra 31%)

- Arranjar roupa (47% contra 17%)

- Mudar um pneu (43% contra 24%)

- Fazer marmelada ou compota (31% contra 16%)

- Fazer croché (23% contra 4%)

- Dançar a valsa ou o tango (15% contra 4%)