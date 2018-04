Os melhores locais para voltar à costa... antes do verão

No tema de capa desta semana, a VISÃO percorreu o País à beira-mar para, do Sotavento Algarvio ao Alto Minho, descobrir os melhores sítios para regressar ao Litoral antes das enchentes estivais

Arlindo Camacho

Com as temperaturas a subir e, espera-se, o tempo primaveril a impor-se, é hora de regressar ao Litoral. A pensar nos dois feriados que aí vêm, 25 de Abril e 1º de Maio, que muitos leitores aproveitarão (e bem) para tirar umas miniférias, organizámos um dossier especial de 14 páginas, com sugestões de passeios, atividades, casas de turismo rural e bons restaurantes de petiscos e de peixe grelhado.

Para fazer o tema de capa da VISÃO desta semana, uma equipa de sete jornalistas percorreu o País à beira-mar à procura dos melhores locais para voltar à costa antes do verão. As reportagens começam com Mário Lino no Barlavento algarvio, seguem para o Sotavento e, daí, depois, pela mão do Miguel Judas, pela Costa Vicentina, até à Comporta. Aqui pode, por exemplo, ficar a conhecer a empresa de passeios equestres de que Madonna é cliente assídua. A Sónia Calheiros, por sua vez, percorreu os 60 quilómetros que vão da Ericeira até Peniche e, depois, no Alto Minho, a Joana Loureiro seguiu o Caminho Português da Costa.

Um roteiro a pensar nos leitores que contam com a VISÃO também para planear os seus tempos livres – e sobretudo nos que sabem tudo o que de bom há para descobrir neste “cantinho” à beira-mar plantado.

Arlindo Camacho

NÃO PERCA O ROTEIRO COMPLETO NA VISÃO DESTA SEMANA, QUINTA FEIRAS NAS BANCAS