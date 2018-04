Surfista ferido com gravidade em ataque de tubarão perto do local onde decorre prova mundial de surf

Além da suspensão do Margaret River Pro, da terceira etapa do circuito mundial de surf (que o português Frederico Morais terminou em 25º lugar), o ataque levou também ao encerramento de várias praias na costa sudoeste australiana.

O surfista estava numa praia perto de Gracetown quando foi atacado. Foi socorrido por paramédicos no local antes de ser transportado de helicóptero para um hospital em Perth, a mais de 250 quilómetros de distância, onde continua internado em estado grave, mas estável.

Uma testemunha do ataque, o fotógrafo Peter Jovic, relatou à ABC que o surfista conseguiu sair do mar sozinho, apanhando ondas com o corpo. "Vi o homem que tinha sido atacado ficar sem a prancha e começar a remar para uma onda, que conseguiu surfar com o corpo até chegar à praia", conta.

Outra testemunha disse ao mesmo órgão que viu "um grande tubarão" e que, "pela forma como se comportava" devia ser um tubarão branco.

Duas horas mais tarde, nadadores-salvadores viram um tubarão com cerca de quatro metros numa praia próxima.

No Facebook, a Liga Mundial de Surf explica que decidiu suspender a prova depois de falar com as autoridades locais.

"A segurança dos surfistas e dos colaboradores são as prioridades para a WSL (Word Surf League) e, quando a competição for retomada, vão ser tomadas medidas acrescidas de segurança, incluindo a presença de [jet] skis e drones".

O Departamento de Pescas australiano também reportou a presença de uma carcaça de baleia na praia de Lefthanders, o que pode atrair tubarões.